Corriere della Sera – Conte studia il Napoli : ADL è ottimista , può convincerlo L’edizione odierna del quotidiano, ha parlato del forte interesse del Napoli per … L'articolo Conte studia il Napoli : ... (forzazzurri)

Tiene banco il futuro di Antonio Conte . L’ex Commissario Tecnico continua ad essere il primo obiettivo del Napoli di De Laurentiis in vista della prossima stagione. Sono giorni caldi per il futuro ... (spazionapoli)

CorrSera - Conte si sta informando sul Napoli coi giocatori che conosce - Calciomercato Napoli - Conte al Napoli L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta le ultime novità in merito alle voci che vorrebbero Antonio Conte al Napoli per la prossima stagione: ...msn

Conte-Napoli, sembrerebbe un matrimonio perfetto ma... - Prima di questa sciagurata stagione, alla voce `allenatori` Aurelio De Laurentiis aveva sbagliato ben poche mosse. Basta leggere i nomi passati sulla panchina del.calciomercato

Inter, oltre cinquanta milioni di motivi per sorridere: i conti Scudetto tornano - Scudetto Inter: la società nerazzurra apporterà nelle proprie casse cinquanta milioni di euro grazie alla conquista della seconda stella ...europacalcio