Conte-Napoli scene da un matrimonio complicato

(Di giovedì 11 aprile 2024) Da Edi Reja, che aveva riportato in Serie A il rinatodi ADL a Walter Mazzarri, che l’aveva trasformato in una squadra di vertice, una società da coppe europee. Rafa Benitez, in egual modo, aveva portato a uno step successivo, dando una dimensione diversa ai partenopei; se non altro per il pedigree di allenatore, uomo passato prima da Liverpool e poi da Madrid. La sua presenza aveva contribuito a portare aun certo tipo di giocatori. Uno su tutti: Gonzalo Higuain. Maurizio Sarri era poi stata la più clamorosa delle intuizioni. Seguirono Carlo Ancelotti – probabilmente unica vera delusione in questo filotto di successo – e Gennaro Gattuso. Luciano Spalletti, sarebbe stato colui che alla fine avrebbe riscritto la storia. L’ampio e necessario preambolo è insomma funzionale allo sviluppo della tesi. Prima di questa ...