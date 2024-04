Conte-Napoli | mossa a sorpresa del tecnico | c’entrano due azzurri

(Di giovedì 11 aprile 2024) Antoniocontinua ad essere il nome su cui sta spingendo con forza De Laurentiis per la panchina del. Spunta lasulche riguarda due. Già da diverse settimane in casaè iniziata la caccia al prossimo allenatore, visto che Francesco Calzona saluterà il club a fine stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha avviato già da tempo i casting per chi siederà sulla panchina dela partire dalla prossima stagione. In cima alla lista c’è sempre Antonio, su cui il presidente azzurro continua a spingere con grande insistenza. Arriva ladel, che riguarda due ...

Davide Lanzafame , ex calciatore del Bari, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Ecco le sue dichiarazioni: Non era meglio quando si giocava? “È innegabile, è inutile negare ... (terzotemponapoli)

Pioli allenatore del Napoli Un intermediario si trova in città da diversi giorni: la situazione | ESCLUSIVA - Calciomercato Napoli - Il nome di Stefano Pioli è in orbita azzurra per quanto riguarda la panchina della prossima stagione. L'allenatore potrebbe non essere riconfermato dal Milan dopo questa stagion ...msn

Marchese: “Conte è un vincente, lo era già a Bari” - Fa correre tanto i propri calciatori facendo sì che siano pronti. Conte è tipo Gasperini, ci tiene alla tenuta fisica dei propri giocatori. Se il Napoli dovesse prendere Conte farebbe veramente un ...ilnapolionline

De Laurentiis ottimista per avere Conte sulla panchina del Napoli - Antonio Conte potrebbe presto tornare in pista. Secondo il Corriere della Sera il tecnico vuole partecipare alla costruzione della squadra e non imporre le sue idee e con Manna ci sarebbe connessione.tuttojuve