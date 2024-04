Conte | “Il centrodestra dovrebbe fare pulizia al proprio interno Lavorano scientemente per rimuovere i presidi anticorruzione | follia”

(Di giovedì 11 aprile 2024) “In questi giorni vedo che da parte delalcuni esponenti stanno alzando la testa e secondo mebbero bene aun’opera altrettanto seria dial“. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, durante la conferenza stampa a Bari convocata per annunciare il disimpegno dalla giunta regionale e dalla maggioranza consiliare di centrosinistra alla Regione Puglia segnata dalle inchieste giudiziarie. Secondo l’ex premier “nell’area della questione è ancora più grave”. “Nel Pd c’è una chiara consapevolezza di qual è la direzione e l’indirizzo politico verso quale muoversi – ha spiegato – Invece nelcosa succede? Non c’è tanto un’indifferenza all’inquinamento del ...

