Conte completa lo strappo col Pd in Puglia | «Via tutti i rappresentanti M5s in Regione | ora basta con la cattiva politica»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppeha annunciato stamattina da Bari il ritiro dell’intera delegazione del Movimento all’interno della. È il culmine di una presa di distanza sempre più marcata dagli alleati del Pd a seguito dell’inchiesta su presunti voti comprati che sta travolgendo l’amministrazione comunale di Bari, e non solo. «Stiamo leggendo pagine diche sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi – ha dettodopo l’ultima tornata di arresti – Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro campo. Vogliamo dare una fortissima scossa, è il momento di fare pulizia e tabula rasa. Dobbiamo estirpare la. Rinunciamo al nostro ruolo di governo, rimettiamo tutte ...

Oltre il calcio: da Appiano Gentile a vendere case - Visualizzazioni: 135 Per la rubrica Oltre il calcio, vi raccontiamo oggi la storia di calcio, depressione e rinascita a una nuova vita: la storia di un ex giocatore dell’Inter. Avrebbe potuto essere u ...calciostyle

Chiusura totale al traffico per la S.P. 17 Garibaldina - Chiusura totale al traffico per la S.P. 17 “Garibaldina”, diramazione per Cagno, nel comune di Albiolo. Per interventi di ...valtellinanews

Carlos Tevez: "Mi ispiro a Conte e Bielsa. Voglio tornare in Italia da allenatore" - CALCIO - L'Apache allena l'Independiente e si confessa alla Gazzetta: "Ho preso tanto da Bielsa ma soprattutto Antonio. Lui è diverso da Allegri, che comunque è ...eurosport