Conte a Bari | Il M5s lascia la giunta Emiliano Serve un' opera di disinfestazione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 11 aprile 2024) In pieno stile contiano si fa attendere oltre mezz'ora. Poi parte all'attacco. "Rinunciamo ai nostri ruoli di governo in Puglia, rinunciamo alle deleghe e agli incarichi per cambiare le cose. E' l'unico modo per dare un forte segnale rispetto a un andazzo che non riguarda solo", annuncia Giuseppe. Lancia bordate che rischiano di scavare un solco profondissimo, irrimediabile, con il Pd: "un'di"; "Bisogna fare tabula rasa". Si spinge fino a evocare Mani pulite: "Non possiamo permettere che tornino certe logiche". Il leader del M5s parla da, in conferenza stampa. Con lui ci sono anche il vicepresidente grillino Mario Turco e il coordinatore regionale della Puglia Leonardo Donno. Aveva annunciato una "rivoluzione per il tacco dello stivale" ...