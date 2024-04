Conferito il premio Economy-NSA Award 2024 alle 100 Pmi con rating di legalità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Col patrocinio del Senato della Repubblica, a realtà produttive che si sono distinte per solidità economica e per osservanza e rispetto delle regolefa rima con trasparenza e affidabilità, ed è diventata ormai una condizione imprescindibile per le imprese che si affacciano sui mercati finanziari. Per questo motivo, assume sempre più importanza la valorizzazione