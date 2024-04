Conference League | quarti finale andata | programma e diretta tv

(Di giovedì 11 aprile 2024) A caccia di una nuovacon l’obiettivo, questa volta, di alzare il trofeo già conquistato da Roma e West Ham. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, che a fine stagione dovrebbe firmare con il Napoli, ripartirà da quella Repubblica Ceca che gli ha inferto una delle delusioni più grandi degli ultimi anni nelladello scorso anno. Questa è un’altra storia, però, con lache in questo giovedì manderà in campo l‘deididel trofeo verde. I viola dovranno vedersela contro il Viktoria Plzen con l’acquolina in bocca di essere stati inseriti nella parte “debole” del tabellone. Ecco tutto quello che c’è da sapere su queste sfide con il, gli orari e dove sarà possibile assistere in televisione alle ...

