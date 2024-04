Conference League | la Fiorentina ricarica le… Plzen | le note positive e quelle negative

(Di giovedì 11 aprile 2024) Poco spettacolo, molta concretezza e soprattutto un risultato positivo. Lale…e porta a casa un risultato importante nell’andata dei quarti di finale di. La squadra di Vincenzo Italiano non è al massimo della condizione e le ultime prestazioni non sono state di certo entusiasmanti: nelle ultime 6 partite tra campionato, Coppa Italia eè arrivata una sola vittoria (contro l’Atalanta in Coppa Italia), poi 3 pareggi e 2 sconfitte. Lacontinua a pagare problemi di condizione fisica, nella costruzione del gioco e nella finalizzazione da parte degli attaccanti. La partita ha regalato pochissime occasioni da gol: zero possibilità nel primo tempo di sbloccare il risultato, nella ripresa ...

Le Formazioni ufficiali di Club Brugge-Paok , match d’ andata dei quarti di finale di Conference League 2023 / 2024 , in programma stasera alle 21.00. La formazione belga cercherà di far valere il ... (sportface)

Conference League, quote e pronostico Viktoria Plzen-Fiorentina: viola sul velluto per Newgioco - Giovedì 11 aprile che stasera alle 18.45 propone l’andata dei quarti di finale della Conference League. La Fiorentina, finalista in carica, ha la strada spianata verso la semifinale stando alle quote ...agimeg

Di Fusco duro: "Napoli attuale non adatto a Conte. Europa Credo al massimo nella Conference" - La qualificazione in Europa Purtroppo dipende troppo dagli altri. Credo che, al massimo, il Napoli possa aspirare alla Conference League più che all'EL. Purtroppo sono stati persi troppo punti, come ...msn

Viktoria Plzen-Fiorentina 0-0, cronaca e tabellino: la viola strappa un pareggio tra la noia - Finisce 0-0 tra Fiorentina e Viktoria Plzen la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League: cronaca e tabellino ...tag24