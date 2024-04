Conference L | V Plzen-Fiorentina 0-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 20.39 Finisce a reti bianche la partita d'andata dei quarti in Repubblica Ceca. Ritorno a Firenze fra 7 giorni. I viola comandano il gioco,ma è un possesso sterile. Buona occasione per il Viktoria, quando Vydra dialoga con Sulc e incrocia di poco a lato. Il colpo di testa di Belotti regala ai fotografi il volo plastico di Jedlicka. Più serio l' intervento del portiere ceco sulla botta in area di Beltran, raggiunto dall' ottimo servizio di N.Gonzalez. Ma è l' unico vero sussulto dellain tutta la gara.