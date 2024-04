Confederazione Parkinson Italia e Valeo it insieme per un nuovo spazio digitale dedicato al Parkinson

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 aprile 2024) IlDay, commemorato l’11 aprile di ogni anno in onore del dott. Jamesdal 1997, rappresenta un momento significativo per riflettere sull’impatto di questa malattia neurodegenerativa e per promuovere una maggiore consapevolezza sulla sua gestione e trattamento. In questo contesto, la, impegnata nella tutela dei diritti delle persone colpite dae dei loro caregiver, e la digital company.it, hanno annunciato la loro collaborazione per sviluppare la nuova piattaformadella. Questoconsentirà di raccontare ilin modo ...