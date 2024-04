Condò a “Punto C” | “Il nostro pubblico è solo un vantaggio per noi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ chiaro che siamo molto contenti delle prestazioni di Patierno, ma soprattutto siamo soddisfatti di avere una rosa ampia. Partendo da Russo, Marconi, Sgarbi, Gori e tanti altri. La gara vinta domenica contro la Turris era molto importante per noi. E’ stata una partita combattuta, abbiamo meritato nettamente la vittoria”. Così il direttore sportivo dell’Avellino, Luigiintervenuto nel format “C” in onda su Anteprima24.it. “Avere uncome quello di Avellino è roba da pochi, anzi un– dice– Tra in casa e fuori, giochiamo sempre con il massimo apporto dei nostri tifosi. Non è una questione di pressione, chi gioca a calcio deve saper gestire. Se noi abbiamo sbagliato qualche partita sicuramente non è dovuta alla pressione. Sono alibi che non ...