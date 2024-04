Concorso Polizia Penitenziaria | 16 Atleti nelle Fiamme Azzurre

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il Corpo diinvita gliqualificati a partecipare a unpubblico basato sui meriti, finalizzato all’assunzione di 16 talenti sportivi nel prestigioso Gruppo Sportivo delle. Questa opportunità si rivolge a 14 atlete femminili e a 2maschili, desiderosi di combinare la passione sportiva con un ruolo significativo nel servizio penitenziario. La Scadenza è fissata per il giorno 19 Aprile 2024. Scarica il Bando in Pdf qui Link al Modulo della Domanda (Allegato 1) Modulo Consenso Genitori (per minorenni) Cosa dice il Bando e i Requisiti per Partecipare Le discipline e le specialità richieste sono dettagliate come segue: Posti Disponibili per il Ruolo Femminile: Rugby: sono disponibili diverse opportunità ...