Concorso d’Eleganza Villa d’Este | va in scena a maggio la grande kermesse delle auto d’epoca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dal 24 al 26, Iltorna incon tutta la sua eleganza e il suo fascino senza tempo, su quel ramo del Lago di Como. Organizzato da BMW Group Classic e Grand Hotel, questo evento è un appuntamento imprescindibile per gli appassionatie per tutti coloro che apprezzano la bellezza e l’eccellenza artigianale. Non una semplice esposizioni dimobili,, è un tributo alla storia e alla passione che circonda questi capolavori su quattro ruote. Le vetture in gara, che offrono uno spaccato affascinante dell’evoluzionemobilistica nel corso dei decenni, ...