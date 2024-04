Concacaf Champions League | l’Inter Miami di Messi eliminato ai quarti

(Di giovedì 11 aprile 2024)di Lionele Luis Suarez è stata sconfitta daicani del Monterrey neidi finale della. Il ritorno da titolare dell’argentino dopo un’assenza di un mese per infortunio non è bastato: dopo aver perso 2-1 in Florida,questa volta ha perso 3-1 inco. Il Monterrey si è dimostrato superiore, sfruttando la qualità del suo attaccante argentino, Germán Berterame, autore di uno splendido gol dalla distanza. Sotto 3-0,e compagni hanno trovato nel finale il gol della bandiera con Gomez Amarilla, poco dopo esseri rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Jordi Alba. SportFace.

