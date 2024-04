Comunicato Rai in arrivo | “Non è facile” Fiorello | nuova bomba su Amadeus

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Roma fatata lasciami cantare una serenata” – intona Luca Barbarossa in apertura di Viva Rai2, con l'alba che sorge dietro Ponte Milvio. La banda del buonumore, capitanata dacon Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutto il cast, anche nella puntata dell'11 aprile si destreggia tra musica, battute e le notizie del giorno. Ospite al glass è la comica e attrice Michela Giraud, al suo debutto da regista. “Ci sarà una dichiarazione Rai, non ècomunicare quello che devono comunicare” – introduce cosìil primo argomento della rassegna. La ‘' – definita così da diverse testate – sganciata ieri dal conduttore su, continua a fare parlare di sé nella puntata odierna: “Non posso dire niente perché ci sarà unRai. Lo stanno preparando, però ...

