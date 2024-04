“Comiche annate cosmiche” | il nuovo singolo di Mormile

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 11 aprile 2024) NAPOLI – “” è il nome deldel cantautore, disponibile dal 5 aprile su tutte le piattaforme digitali e dal 12 aprile in tutte le radio. Con questa ultima uscita,ha fatto centro con un pezzo dal suono “spaziale” che coinvolge sin da subito. Immergendoci in questa ballad contemporanea si percepisce che il cantautore prova a raccontare un momento di contemplazione nato dal disagio dell’abitare questo tempo. Difatti chi non si è mai trovato in mezzo alla periferia, durante “notti alcoliche” con lo sguardo verso il cosmo. È perfetto, quindi, l’arrangiamento del sound, arricchito da una chitarra dal sapore country che viene immersa in una colorata e multiforme nebula di suoni “spaziali” il tutto corredato dal video clip ...