Come sta oggi Sergio Rico dopo il coma | aspetta un figlio e tornerà a giocare senza casco protettivo

(Di giovedì 11 aprile 2024) A distanza di un anno dal terribile incidente a cavallo che lo ridusse inha ricevo il definitivo nullaosta da parte dei medici per ritornare anel PSG. Il portiere ha dovuto superare una infinita serie di test medici sempre più rigorosi per verificare le sue reali capacità neurologiche. Nel frattempo ha svolto allenamenti sempre più intensivi e ha annunciato la propria paternità. C'è anche la data del rientro:il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

(Adnkronos) – Comprare casa all'asta da un privato. E' una pratica sempre più diffusa anche in Italia. Questo per via degli importanti vantaggi che comporta: i tempi certi (in quanto precedentemente ... (webmagazine24)

Assente da quasi un anno dal piccolo schermo, in qualità di conduttrice, Barbara D’Urso continua a far parlare di sé. Il pubblico non l’ha mai dimenticata e attende con ansia il suo ritorno. Per il ... (dilei)

Passa la Cometa 12P: ecco dove e quando sarà visibile dalla Terra - Manca davvero poco al giorno in cui la "Cometa del diavolo" si avvicinerà maggiormente al Sole, mostrandosi in tutta la sua bellezza: ecco Come vederla.tecnologia.libero

Che Tempo che Fa, Fabio Fazio stasera (ancora) assente: cosa è successo e quando torna - Stasera in tv, domenica 7 aprile, torna Che Tempo che Fa ma non ci sarà Fabio Fazio. Dopo la pausa del programma di canale Nove per le vacanze di Pasqua, CTCF tornerà in onda ...ilmessaggero

Zucchero: «Nel 1991 ho pensato al suicidio, ma un amico mi ha fatto cambiare idea. Non suonerei per Putin, ma neanche per Trump e Netanyahu» - Il cantautore parte con una nuova serie di concerti dalla Royal Abert Hall di Londra. In estate 5 stadi in Italia ...corriere