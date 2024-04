Come spiare 9 418 contribuenti e poi sfruttarne i dati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sono state aperte inchieste per migliaia di accessi illeciti agli archivi fiscali, da parte di funzionari della stessa Agenzia delle entrate. Per i responsabili non ci sono state gravi conseguenze. Ma ora si indaga su società di servizi che commerciano con queste notizie riservate. Aogni accesso compare questa schermata: «La consultazione delle banchedell’Agenzia delle entrate può avvenire solo ed esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse all’attività di servizio». Però, considerando i documenti prodotti da una frenetica attività investigativa interna all’ente diretto da Ernesto Maria Ruffini, sembra che quell’avviso venga spesso ignorato da chi ha la possibilità di accedere alle potentissime banchecontenute nel sistema Serpico, lo stesso che interrogava dal suo ufficio alla Procura nazionale antimafia ...