Colpito da arresto cardiaco | muore a 75 anni

(Di giovedì 11 aprile 2024) Camaiore (Lucca), 11 aprile 2024 – Un uomo di 75è morto oggi a causa di un. Il signore si trovava in bicicletta in località Campo all’Orzo, a Camaiore, quando improvvisamente ha accusato il malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Purtroppo però, una volta arrivati, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.