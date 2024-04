Colpisce l’avversario con un pugno alla schiena Calciatore dell’Arna prende dieci giornate di stop

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) PERUGIA – Le squalifiche dei campionati dilettantistici e giovanili umbri. In Eccellenza spicca l’inibizione fino al 10 maggio per il presidente dell’Olympia Thyrus Sandro Corsi "perché, al 30’ del secondo tempo, protestava nei confronti dei componenti la panchina avversaria, proferendo frasi minacciose ed ingiuriose al loro indirizzo". In Prima categoria 10 turni diper Federico Boschetti (Arna) "perché, al termine della gara, colpiva violentemente con unda dietro undella squadra avversaria procurandogli una lesione con fuoriuscita di sangue". Squalifica di 8per Giorgio Barcaroli (Montecastello Vibio) "per essere entrato in campo dpanchina senza autorizzazione ed essersi rifiutato di comunicare il proprio numero di maglia e per aver rivolto numerose ingiurie nei ...