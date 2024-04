Colantuono Salernitana motivata | la piazza merita un finale degno

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio: “Domani ci aspetta una gara importante . Vorrei che la squadra prendesse da ... (sportface)

Le parole di Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, in conferenza stampa prima della sfida dei campani contro la Lazio Stefano Colantuono ha parlato in conferenza stampa in vista della ... (calcionews24)