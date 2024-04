Coincidenze d’amore | la recensione | si scrive Rom Com | si legge Meg Ryan

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il film:, 2024. Diretto da: Meg. Genere: Commedia romantica. Cast: Meg, David Duchovny. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo vista: Al cinema, in anteprima stampa ed in lingua originale. Trama: Siamo nella sala d’attesa del terminal di un aeroporto. Un uomo e una donna devono attendere: c’è una tempesta e i loro voli sono stati cancellati. Poi si incontrano, si presentano. Capiamo subito che si conoscono già. A chi è consigliato? A tutti quelli che sono cresciuti con le commedie d Meg, e a chi ama le commedie romantiche in generale. Rom Com è la scritta che campeggia su un cartellone pubblicitario nel terminal di un aeroporto. È la pubblicità di un film che si chiama proprio così, Rom Com, commedia romantica, e serve a dirci chiaramente che è ...