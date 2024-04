Coincidenze d' amore | la recensione | il ritorno di Meg Ryan e l' antitesi delle sue rom-com

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ladid': Megsceglie David Duchovny come controparte maschile per il suo secondo film da regista, tanto (troppo) naif quanto interessante nella lettura personale. Al cinema. Non definiremod'(con il titolo originale ben più emblematico, e se vogliamo nostalgico, ovvero What Happens Later) un film totalmente riuscito, ma dall'altra parte comprendiamo le motivazioni che hanno spinto Mega volerlo dirigere. Va detto che non è una sua idea originale, nonostante l'abbia scritto insieme a Steve Dietz e Kirk Lynn. Il film infatti proviene dalla pièce Shooting Star firmata dallo stesso Dietz. Su quanto l'opera sia teatrale ci torneremo più avanti, ma è importante aprire lacogliendo lo spirito ...