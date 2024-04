Claudio Bisio ricorda Francesco Nuti | “Sapeva fondere comicità e poesia”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Firenze, 11 aprile 2024 - “– ha detto Eugenio Giani - è una figura che più di ogni altra dà il senso di quello che è stata una stagione d’oro del cinema in cui l’ironia tutta toscana ha avuto la capacità di richiamo e di riferimento per tutto il Paese. Il primo è stato proprio, poi sono ve, Benigni, Pieraccioni, Panariello, Carlo Conti”. Ieri sera, infatti, al cinema La Compagnia di Firenze si è svolta la prima delle due serate perrne la figura e l’opera cinematografica die per presentare il premio a lui intitolato. L’iniziativa, organizzata da Filmarea, ha il patrocinio e il contributo del Consiglio regionale e della Regione Toscana. Prima della proiezione del film «Casablanca, Casablanca» del 1985 - film che ha segnato il debutto alla regia ...