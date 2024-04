Claudia Ottavia pubblica il video del nuovo singolo Billie Eilish

(Di giovedì 11 aprile 2024)è ilprovocatoriodi, un inno sull’accettazione del diverso, fuori ilè ilprovocatoriodi, un inno sull’accettazione del diverso in una società e un mercato discografico in cui l’omologazione la fa da padrone. La pop star americana è presa ad esempio come punto di riferimento imitativo di molti colleghi dell’artista sarda quando sarebbe preferibile valorizzare le proprie peculiarità e dare spazio all’originalità. Come nel precedente pezzo Paura,si mette a nudo e lancia un messaggio di estrema attualità, il voler correre ...

Tim, assemblea con poker di liste per il rinnovo del Cda - Poker di liste per rinnovare il Cda di Tim, in vista dell'assemblea dei soci il 23 aprile. Dalla pubblicazione, avvenuta in mattinata dopo le verifiche del ...lapresse

Tim, rinnovo del Cda e del collegio sindacale: depositate le liste - Tim ha reso noto che per l’assemblea convocata il prossimo 23 aprile per deliberare, fra l’altro, sulla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sono state depositate le liste ...ildenaro

Quattro liste in gara per il rinnovo del Cda di Tim all’assemblea del 23 Aprile: ecco chi sono i nuovi candidati - Quattro liste si contendono il rinnovo del board di Tim per l'assemblea del 23 aprile. Tim e Vivendi convocate dal governo il 2 aprile per discutere sul futuro della rete ...firstonline.info