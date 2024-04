CITTADINANZA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Volendo sintetizzare si potrebbe dire che la nazionalità non si sceglie, deriva da chi siamo, da dove nasciamo. La invece è uno status giuridico che si può acquisire, che definisce il nostro rapporto con uno Stato. In un mondo sempre più complesso, spesso i due termini sono sovrapposti. Ma quando si parla di stranieri si possono ingenerare confusioni che hanno poi a che fare anche con i diritti. La stessa Inps, ha sentito il bisogno di precisare le differenze in un suo documento dal titolo “ e Nazionalità: una distinzione necessaria“. E in maniera molto chiara spiega: "In termini giuridici la è la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La nazionalità, invece, indica l’appartenenza ad una nazione, condizione che in alcuni ordinamenti può avere rilevanza giuridica a ...