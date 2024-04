Cittadella vs Ascoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Veneti all’inseguimento dei playoff, marchigiani in cerca della salvezza.vssi giocherà sabato 13 aprile 2024 alle ore 14 presso lo stadio TombolatoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo tre pareggi consecutivi, i veneti sono tornati alla vittoria contro la Reggiana tornando così a sperare nei playoff. La squadra di Gorini è ora nona a meno due dall’obiettivo Bloccando il Venezia, i marchigiani hanno ottenuto un punto prezioso che fa morale in vista del rush finale per la salvezza. La squadra di Carrera è sempre quart’ultima, ma ad un sola lunghezza dal playout LE(4-3-1-2): Kastrati, Amatucci, ...