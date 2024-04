Cisterna Strumentalizzazione elettorale sul Sindaco Mantini | l’appoggio del gruppo Azione

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 11 aprile 2024)– “In questi giorni abbiamo assistito a strumentalizzazioni elettorali da parte dell’opposizione e di (ex) componenti della maggioranza che hanno provato ad indebolire l’attività amministrativa della coalizione con il solo fine di un proprio tornaconto. Come forza riformista della maggioranza non possiamo che condannare e prendere le distanze da questi atteggiamenti, la coalizione L'articolo Temporeale Quotidiano.