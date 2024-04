Sono storicamente lunghissime, le liste d'attesa per i servizi sanitari, in Toscana . Ma nonostante ciò, la Regione ha deciso d'imporre una nuova Tassa , ossia un forte aumento dell'Irpef che ricadrà ... (firenzepost)

sciopero generale regionale in Toscana , nelle ultime due ore di turno: lo hanno indetto Cgil, Cisl e Uil dopo il grave incidente avvenuto stamani a Firenze nel cantiere per la costruzione di un nuovo ... (quotidiano)

Landini: davanti ai morti la Cisl ha deciso di non scioperare - Lo ha detto da Brescia il segretario della Cgil Maurizio Landini presente alla manifestazione indetta per lo sciopero generale. "La Cisl assente Chiedete a chi davanti ai morti ha deciso di non ...ansa

Cisl Toscana: Ciro Recce si dimette da segretario regionale per limiti di mandato - Ciro Recce si è dimesso oggi, 11 aprile 2024, da segretario generale regionale della Cisl per raggiunti limiti di mandato. Sarà per ora un reggente, nominato dalla Cisl nazionale, a guidare la Cisl To ...firenzepost

Cisl Toscana, dimissioni del segretario generale Recce per limiti di mandato - Ciro Recce non è più il segretario generale della Cisl Toscana: si è dimesso per limiti di mandato, secondo lo Statuto Cisl, avendo raggiunto 20 anni di presenza nella segreteria regionale. Le dimissi ...toscanaoggi