(Di giovedì 11 aprile 2024) Napoli, 12 aprile 2024 –dinascosti tra la suae l’auto sulla quale viaggiava. A tradirlo è stato un controllo dei carabinieri di Torre Annunziata, che lo hanno fermato per un controllo stradale. Subito sono scattate le manette per il, un 47enne di. Ilè stato fermato dai carabinieri per un controllo stradale L’uomo è stato fermato stanotte durante un controllo in via Montessori a. Nella sua auto i militari hanno trovato 548 grammi di marijuana, suddivisa in 5 sacchetti sigillati. Nella sua abitazione, luogo dove è stata estesa la perquisizione, i carabinieri hanno trovato altri 3di ‘erba’ e 14 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. L'indagato dovrà rispondere ...

Arrestato 47enne a Boscoreale trovato con Cinque chili di droga in parte in casa e in parte in auto. Sorpreso durante un controllo in via Montessori Cinque chili di droga , una parte in auto, il ... (puntomagazine)

Vesuviano, 5 chili di droga pronta per lo spaccio: in manette 47enne - BOSCOREALE - 5 chili di droga, una parte in auto, il resto in casa. E’ il bilancio dei Carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata che, questa notte, hanno arrestato un 47enne. Per il ...marigliano

Cinque chili di droga nascosta in casa: arrestato un pusher di Boscoreale - Il 47enne è stato fermato questa notte per un controllo dei carabinieri: in auto c’erano sacchetti sigillati di marijuana, pronti da spacciare. In casa aveva anche dell’hashish ...quotidiano

In casa 3 chilogrammi di droga, due arresti nel crotonese - Oltre tre chili di droga sono stati scoperti e sequestrati a Isola Capo Rizzuto dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone che hanno arrestato due persone con l'accusa di spaccio di sostanze st ...ansa