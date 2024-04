Cinemacon 2024 | tutti gli annunci di Warner Bros

Quando è ambientato precisamente Furiosa, lo spin-off di Mad Max: Fury Road - Ecco in quale punto della linea temporale è ambientato Furiosa, il nuovo atteso spin-off prequel di Mad Max: Fury Road.cinema.everyeye

Aziz Ansari reveals shocking details of Keanu Reeves knee injury - Keanu Reeves may have been survived doing extreme stunts for his action movies but a comedy flick seemed to take him out.Reeves, who is starring in Aziz Ansari’s directorial debut, ...thenews.pk

Twisters investe il Cinemacon con devastanti tornado e Glen Powell in maglietta bagnata - Il pubblico del Cinemacon impressionato dalla potenza devastante dei tornado mostrati nei primi materiali video di Twisters e dalla sensualità degli interpreti Glen Powell e Daisy Edgar-Jones.movieplayer