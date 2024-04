Cinema | le uscite del weekend 12-14 aprile | Michela Giraud con “Flaminia”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 aprile 2024) Fioccano diverse novità alneldal 5 al 7, tra le quali spiccadi e con. Il film segna il debutto dietro la macchina da presa per l’attrice, comica e conduttrice romana e non è la sola novità in arrivo in sala. Di seguito, i nuovi titoli. Ildal 12 al 14porta con sé diverse novità alper il pubblico, tra le quali spiccadi e con. Il lungometraggio segna il debutto alla regia per la comica, attrice e conduttrice romana, nei panni diDe Angelis. Quest’ultima è tutto ciò che ci si aspetterebbe da una ragazza di Roma Nord: attenta alle apparenze, sorridente, benestante e ...