Cina | Xizang esporta per la prima volta frutta coltivata localmente

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lhasa, 11 apr – (Xinhua) – Le mele provenienti dalla regione autonoma sud-occidentale cinese dellohanno superato con successo l’ispezione della dogana della citta’ di Nyingchi e sono statete in Nepal attraverso il porto di Girong, segnando lazione dinella regione, secondo le autorita’ doganali locali. La partita dizione comprende 23,38 tonnellate di mele della varieta’ Fuji provenienti da Nyingchi, per un valore di 194.100 yuan (circa 27.350 dollari). L’anno scorso, le aree di coltivazione delle mele a Nyingchi hanno raggiunto i 2.520 ettari, producendo circa 15.000 tonnellate per un valore di 170 milioni di yuan. “Abbiamo creato un canale verde per l’ispezione dei prodotti agricoli e alimentari locali ...