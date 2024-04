Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pechino, 11 apr – (Xinhua) – La provincia insulare meridionale cinese dista intensificando gli sforzi per trasformarsi in un porto di libero scambio (FTP), assicurando progressi nell’apertura ad alto livello, ha dichiarato oggi ilprovinciale Liu Xiaoming.e’ diventata una calamita per gli investimenti, attirando un aumento di capitali esteri, ha affermato Liu durante una conferenza stampa. Dal 2018, il numero di imprese finanziate dall’estero di nuova istituzione ae’ cresciuto a un tasso annuo del 65%, raggiungendo un totale di 6.543, segnalando un forte voto di fiducia da parte degli investitori internazionali. Oltre alla forte espansione delle imprese, la provincia ha registrato una crescita significativa dello shopping duty-free. Nel 2023, il numero di acquirenti e il ...