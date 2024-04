Cina & Fitch | la doppia crisi

l Comites , organismo rappresentativo della collettività italiana residente in Tunisia, presieduto da Sandro Fratini, ha annunciato oggi il patrocinio al progetto “Drop in Space” nella sua tappa a ... (api.follow)

Diamond League, Mattia Furlani in pedana in Cina - TORINO - In gara in Cina per iniziare la stagione all’aperto dopo un inverno da sogno. È ufficiale che Mattia Furlani sarà in pedana sabato 27 aprile a Suzhou nella seconda tappa della Wanda Diamond ...corrieredellosport

Cina-El Salvador: vicepresidente Han, pronti a rafforzare scambi lungo Nuova via della seta - La Cina vuole approfondire la cooperazione con El Salvador lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), intensificare ...agenzianova

Tajani vede ministro cinese, primo approccio dopo disdetta Belt&Road - Roma, 11 apr. (askanews) – Una Commissione economica mista Italia-Cina dal significato particolare, dopo la decisione italiana di non rinnovare l’intesa sulla Nuova Via della Seta (Belt and Road) e in ...askanews