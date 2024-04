Cina, 'contrari a interferenze Usa-Giappone su Taiwan' - La Cina si è detta "fortemente insoddisfatta e fermamente contraria" per il vertice tra Usa e Giappone di Washington, dove il presidente americano Joe Biden e il premier nipponico Fumio Kishida hanno ...ansa

Il problema dei tre corpi : i tre motivi per cui mette in imbarazzo il governo cinese - La serie tv, tra le più viste di Netflix in una novantina di Paesi, suscita la critica di Pechino. Ecco perché ...vanityfair

Ucraina, ipotesi conferenza di pace in Svizzera a giugno: Russia non invitata - L'Ucraina spinge per una conferenza di pace in Svizzera da tenersi alla metà di giugno - per approfittare della presenza in Europa di Joe Biden, che sarà al G7 in Puglia dal 13 al 15, e per non arriva ...adnkronos