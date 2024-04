Cina | al via installazione sistema di controllo digitale di SMR

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Haikou, 11 apr – (Xinhua) – Il primo reattore modulare di piccole dimensioni (SMR) commerciale al mondo, basato sulla terraferma, ha iniziato l’del suodi(DCS) nella provincia insulare piu’ meridionale del Paese, Hainan. Il reattore, noto anche come Linglong One, e’ un piccolo reattore modulare multiuso ad acqua pressurizzata sviluppato dalla China National Nuclear Corporation. Il DCS e’ definito il “centro nevralgico” del funzionamento di una centrale nucleare e il DCS del reattore adotta due piattaforme sviluppate a livello nazionale, ha dichiarato Deng Xiaoliang, vice direttore generale della Hainan Nuclear Power Co., Ltd. Il reattore e’ il risultato dell’innovazione indipendente dopo il Hualong One, un reattore nucleare di terza generazione di progettazione ...