Ciclista investito da auto pirata vicino al confine con San Marino | muore in ospedale Rintracciato l’automobilista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) È stato travolto da un’mentre era a bordo della sua bici e lasciato agonizzante sull’asfalto. La vittima – Stefano Michi, 62enne sammarinese – è morta poche ore dopo all’Bufalini di Cesena, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva. L’incidente è avvenuto giovedì mattina – intorno alle 9 – sulla Superstrada di San, ma in territorio italiano, a poco meno di 100 metri daldi Dogana. L’mobilista, un 37 sanmarinese, dopo la fuga è statocirca un’ora dopo dalla Polizia Civile di San: aveva parcheggiato sotto casa ed era rimasto nell’abitacolo della sua vettura, in stato confusionale. Al momento lerità sammarinesi non hanno preso alcun provvedimento, spetterà a quelle ...