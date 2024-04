Ciclismo | Van Aert salta il Giro d’Italia | “Ho ancora dolore | non posso allenarmi come vorrei”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Vannon sarà presente ala seguito dell’incidente alla Dwars door Vlaanderen, in cui ha riportato delle fratture a costole e clavicole. Sui social, il belga spiega: “Hoalle costole e non“. La Visma avrà Uijtdebroekscapitano, mentre Laporte prenderà il posto di Van. Assente anche Kelderman per la frattura alla clavicola rimediata alla Parigi-Nizza, a sostituirlo sarà Bouwman. SportFace.

Secondo posto per Manoni (Esordienti), terzo per Tommaso Cingolani (Ciclocross), Barnini (Esordienti), Edoardo Fiorini (Allievi). Ottimo piazzamento per Simone Sasso (Juniores) CHIARAVALLE, 8 aprile ... (vallesina.tv)

Sono giorni di dubbi per la Visma | Lease a Bike. La fortuna ha voltato le spalle allo squadrone olandese e le conseguenze delle cadute di due alfieri importanti come Wout Van Aert e Jonas ... (oasport)

Ufficiale, Wout van Aert non recupera dalla caduta e salterà il Giro d'Italia: "Non riesco ancora ad allenarmi" - Ciclismo, GIRO D'ITALIA - Wout van Aert non sarà alla partenza del Giro d'Italia per le conseguenze della brutta caduta sofferta durante l'Attraverso le Fiandre ...eurosport

Niente Giro d'Italia per Wout Van Aert: "Ho ancora dolore alle costole e non posso allenarmi come vorrei" - I dubbi sulla presenza di Wout Van Aert al Giro d'Italia erano molti dopo la caduta all' Attraverso le Fiandre, tuttavia si poteva nutrire qualche speranza di vederlo recuperato in tempo per la parten ...sportmediaset.mediaset

Ciclismo, Jan Bakelants: 'La Soudal Quickstep deve scambiare Remco Evenepoel con van Aert' - Evenepoel ha firmato con la Soudal Quickstep fino al 2026. La squadra belga ha investito molto su di lui, ridisegnando gli equilibri tattici del team. Lefevere ha rinunciato ad un grande velocista, ...it.blastingnews