Ciclismo: Giro2024. Ufficiale il forfait di Van Aert - Il belga rinuncia alla corsa rosa, al suo posto il francese Laporte.ROMA (ITALPRESS) - Wout van Aert alza bandiera bianca e rinuncia al Giro d'Italia 2024. Il belga del team Visma Lease a Bike, dopo l ...informazione

Ciclismo, Van Aert salta il Giro d'Italia 2024: "Fatico ad allenarmi, ho troppo dolore" - Il belga non sarà al via del prossimo Giro d'Italia, dopo le fratture rimediate due settimane fa alla 'Dwars door Vlaanderen'. 'Ho ancora dolore alle costole e non posso allenarmi come vorrei' il suo ...informazione

FantaGiro d’Italia: al via le iscrizioni - Siete pronti a vivere l’Amore Infinito per il Giro d’Italia a 360 gradi, non solo seguendo le imprese dei corridori sulle strade della penisola ma anche soffermandosi sugli aspetti più divertenti e ...giroditalia