Ciclismo | Giro d’Abruzzo Pozzovivo è sesto nella seconda tappa

(Di giovedì 11 aprile 2024) Domenico(foto) conquista la sesta posizionedel. Il lucano ha tenuto la ruota dei migliori giocandosi un posto sul podiovolata ristretta. Il vincitore di giornata è Jan Christen che ha attaccato a pochi km dal traguardo conquistando il successo in solitaria., grazie al risultato odierno, si porta in ottava posizionegenerale, a 26’’ da Jan Christen della UAE Team Emirates. Protagonista ieri anche il bresciano Alessandro Tonelli, che dopo essere stato per tutta la gara in avanscoperta, ha attaccato in solitaria a 25km dal termine. Per quanto riguarda la classifica a punti, Enrico Zanoncello, vincitore della prima, ricopre la terza posizione. ...

