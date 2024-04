Ciclismo | appuntamento importante prima del Giro d’Italia Covili rientra e partecipa al Tour of Alps

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024)ed Aleotti sono pronti per il rientro alle gare. Lucadopo la positiva prestazione alla Settimana Internazionale di Coppi e Bartali dove ha concluso all’11° posto si è preparato sulle strade di casa per i prossimi appuntamenti: " Lunedì sarò al via delofche si concluderà il 19 aprile,è una corsa molto impegnativa che ho già disputato sin dal debutto tra i professionisti ed è una gara a tappe nella quale sono sempre riuscito a concludere con buone prestazioni che poi mi sono servite come preparazione per ildove spero di poter essere selezionato per rifarmi dal forzato ritiro dello scorso anno nella terza settimana per un forte disturbo intestinale. Dopo le cinque tappe alpine ho in programma ildi Romagna" ha concluso molto ...