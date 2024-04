Ciclismo | anticipato di 24 ore il Campionato Italiano donne élite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Firenze, 11 aprile 2024 -. Confermato lo svolgimento in Toscana delin lineacon un paio di novità. La gara prenderà il via da Firenze ma non lo stesso giorno delprofessionisti fissato per domenica 23 giugno (sei giorni prima della partenza del Tour de France) bensì sabato 22 giugno. Uno spostamento dovuto a esigenze televisive (la gara sarà trasmessa in diretta) e l’arrivo non sarà a Firenze, ma avverrà in Mugello, molto probabilmente nella zona di Scarperia-San Piero a Sieve. In pratica un anticipo di 24 ore per una settimana ricca di spettacolo ed intense emozioni, con i due tricolori per lee i professionisti al sabato e la domenica e quindi una settimana di grandi preparativi in ...