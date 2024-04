Chiusura di stagione al Rosini all’insegna del tutto esaurito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Arezzo, 11 aprile 2024 – Si è chiusa con quattro serate sold out lateatrale 2024 del Teatrodi Lucignano. Quattro eventi che hanno richiamato l’attenzione di un pubblico entusiasta in cui la Stand Up Comedy ha abbracciato la cucina tipica Toscana. Merito degli artisti in cartellone – Ivano Bisi, Matteo Fallica, Francesco Fanucchi e Chiara Becchimanzi -, attenti, ironici, coraggiosi e mai banali nella lettura del quotidiano, ma anche della scelta artistica di Officine della Cultura, curatrice della, insieme all’amministrazione di Lucignano. Luca Roccia Baldini, direttore artistico, racconta il presente guardando al futuro: «Abbiamo scommesso su questi giovani artisti, sul loro racconto autentico e privo di inibizioni, conoscendone le tante qualità attoriali e umane ma assistere al passa parola e al crescente ...