Chiara | annegata durante la gita con gli amici | la cercano anche due labrador

Donna muore annegata in mare: ragazzo nordafricano si tuffa per salvarla e rischia di essere travolto dalle onde per trascinare a riva la 37enne - Primo sole caldo nella Riviera romagnola e primi tuffi in mare funestati da un decesso: una giovane donna è morta annegata oggi a Rimini. Un ragazzo nordafricano si è tuffato nel tentativo di salvarla ...leggo

A distanza di 7 mesi, nuove ricerche per Chiara Lindl - Non trova pace la famiglia di Chiara Lindl, e non potrebbe essere altrimenti. A 7 mesi dalla scomparsa nel Sebino, nuove ricerche.elivebrescia.tv

Chiara Lindl, la ragazza dispersa nel lago di Iseo da sette mesi. Al via nuove ricerche - Per la famiglia è un calvario che dura dal primo settembre scorso, quando Chiara Lindl, ventenne tedesca, è annegata nelle acque del lago di Iseo sotto gli occhi della sorella e degli amici e non è pi ...blitzquotidiano