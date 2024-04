Chi sono i dispersi della strage alla centrale di Suviana | «Un inferno lì sotto | impossibile raggiungerli»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Vincenzo Garzillo, Adriano Scanri, Alessandro D’Andrea, Paolo Casiraghi.questi i nomi deidopo l’esplosioneidroelettrica di. I loro nomiin un elenco differente rispetto a quello di Vincenzo Franchina, Mario Pisani e Pavel Petronel Tanase, i cui corpistati ritrovati. Ma i vigili del fuoco che coordinano le operazioni dicono che cipoche, se non nulle speranze di trovarli vivi. «Con le torce siamo riusciti a farci un quadro piuttosto preciso. Sparsi ovunque c’erano i rottamiturbina, calcinacci e interi blocchi calcestruzzo. Deve essere stata un’esplosione violentissima visto come erano ridotti gli ambienti», dice Giovanni Cirmi, che guida i ...

Protesta in via Cairoli. Nelle case popolari finestre rotte da anni e bollette alle stelle - Lucio Favale ha lavorato in Ercole Marelli e poi in Comune. "sono in via Cairoli dal 1972. Il legno è tutto rotto, marcio. Questo inverno abbiamo patito il freddo: qui abbiamo tutti la caldaia ...ilgiorno

Le spine del campo largo: a Bari Conte blinda Laforgia, a Firenze Pd diviso su M5S - sono le due partite che valgono il campionato, per il centrosinistra. Le città che il Pd di Elly Schlein non può permettersi di perdere, alle amministrative di giugno. Firenze e Bari, ...ilmattino

Il pieno di carburante, sigarette e carne: la Slovenia resta di moda, in migliaia oltre confine - Mercoledì 11 aprile benzina verde e gasolio costavano 1,54 euro al litro: il pendolarismo transfrontaliero comporta perdite ingenti per le casse della Regione ...messaggeroveneto.gelocal