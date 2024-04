Chi può andare in pensione anticipata con Quota 97 | 6? Di cosa si tratta e chi può ottenerla

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Coloro che svolgono lavori usuranti possono contare su una, chiamata anche ‘97,6’. Coinvolge indistintamente sia i dipendenti sia coloro che prestano attività autonoma, purchè svolgano mansioni considerate faticose e logoranti. Ovviamente, come per tutti coloro che aspirano a percepire laci sono altri requisiti specifici da rispettare. La97,6 viene riconosciuta solo ad alcune categorie di lavoratori – ilcorrieredellacitta.comprevede la circolare Inps La normativa in materia è stata chiarita in una circolare dell’Inps che specifica alcuni punti rimasti in sospeso: Occorrono almeno 35 anni di contributi versati Per quanto riguarda l’età anagrafica bisogna rientrare in un minimo che, però, viene stabilito a ...