Chi ha paura del Leverkusen? Milan-Roma | chi vince il derby punta alla finale di Europa League

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024)di questa sera, sfida valevole per i quarti di, è l’ultimo dei tantissimiitaliani di coppa che si sono giocati nella storia del calcio. Una partita attesa e importante fra due delle squadre più in forma del campionato di Serie A. La speranza è che sia un bello spot per il calcio italiano ine che, soprattutto, chirà ilitaliano possa trovare lo slancio giusto verso la. Prima dell’ultimo atto, ovviamente, ci sarà da giocare la semi: ma superata una partitissima come, lante non può averdello scchio ...