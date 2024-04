Chi era e cosa ha fatto OJ Simpson | morto a 76 anni

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 11 aprile 2024) O.J., ex stella del football americano e attore, si è spento a 76dopo una battaglia contro il cancro. La notizia della sua morte, avvenuta il 10 aprile, è stata resa pubblica attraverso un comunicato della sua famiglia.è stato una figura emblematica, capace di lasciare un segno indelebile sia nel mondo dello sport che in quello dello spettacolo, ma la sua esistenza è stata costellata da episodi controversi che hanno acceso accesi dibattiti pubblici. “Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James, ha ceduto alla sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e nipoti. Durante questo periodo di transizione, la sua famiglia vi chiede di rispettare i loro desideri di privacy e grazia”, si legge nella dichiarazione su X. On April 10th, our father, Orenthal James ...